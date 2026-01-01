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Мото Коледа в Бургас

Мото Коледа в Бургас

Мотористите от Sea Brothers MCC Bulgaria ще обиколят морския град, облечени като Дядо Коледа, и ще зарадват децата с подаръци пред елхата на площад „Т...

25 декември | 11:53
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