"Зеленият морски двор на Варна” отваря врати в Морското казино
Новият център, който ще заработи в началото на декември, е за ранна социализация и превенция за деца от 0 до 3 години.
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Новият център, който ще заработи в началото на декември, е за ранна социализация и превенция за деца от 0 до 3 години.
Морското казино в Бургас ще се превърне за кратко в терариум. Опасни отровни змии пристигат в края на януари. Черна мамба с дължина 3,5 метра, 40-кило...
Необичайните украшения показвали почит към предците преди 7000 години
Бургас. Нова атракция ще привлича туристите край плажа. Невероятни златни съкровища ще бъдат подредени в Морското казино в Бургас след месец. Уникална...