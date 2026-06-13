Монголски шамани танцуват под Мадара
Монголските жреци ще извършват своите ритуали под скалите на Мадара, където някога са извършвали своите обреди техните прабългарски събратя. Това съоб...
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Монголските жреци ще извършват своите ритуали под скалите на Мадара, където някога са извършвали своите обреди техните прабългарски събратя. Това съоб...