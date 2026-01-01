Монтана даде рамо на Видин за боклука
Монтана помогна на Видин за боклука. "Откликнах на молбата на общината във Видин да и изпратя сметосъбирачни машини и командировах екипите на три маши...
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Монтана помогна на Видин за боклука. "Откликнах на молбата на общината във Видин да и изпратя сметосъбирачни машини и командировах екипите на три маши...
68-годишната А.М. от Монтана даде на измамник 3000 лв, а той поиска 30 000, съобщиха от областната дирекиця на МВР. Мъжът и се обадил късно вечерта в...
Монтана. От 7 до 10 декември сме на крак заради студентския празник, съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтана. 180 студенти от страната ще пра...