Атентатор от Брюксел: Не бих убил и муха
Мохамед Абрини и Осама Крайем - двамата оцелели терористи от атентатите в Брюксел на 22 март, твърдят пред разследващите, че са се отказали да се само...
Следете всички новини, анализи и коментари за Мохамед Абрини. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Мохамед Абрини и Осама Крайем - двамата оцелели терористи от атентатите в Брюксел на 22 март, твърдят пред разследващите, че са се отказали да се само...
"Човекът с шапката" от атентатите срещу брюкселското летище „Завентем" Мохамед Абрини призна при разпити, че неговите съучастници планирали атаки срещ...
Атентатите в Брюксел, които взеха 32 жертви, всъщност трябвало да се случат в Париж. Това става ясно от разпитите на Мохамед Абрини. Белгиецът от мар...
Белгийската полиция арестува още един освен петимата, задържани във връзка с разследването на терористичните нападения в Париж и Брюксел, съобщиха мес...
Издирват още един терорист за атаките в Париж от фаталния петък 13. Белгийският съд е издал международна заповед за арест на 30-годишния Мохамед Абрин...