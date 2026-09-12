Четирима българи се върнаха от Афганистан
Качени са на борда на румънски военни самолети
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Качени са на борда на румънски военни самолети
Реагираме всеки път, когато се нарушават интересите на България, каза Екатерина Захариева
Това съобщава чикагският уебсайт www.eurochicago.com, като се позовава на данни на българското външно министерство за броя на българите в чужбина
София. Станаха ясни две от новите попълнения в Министерство на външните работи. Това са Стоян Витанов, който ще бъде съветник на министър Кристиан Ви...