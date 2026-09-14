Семейство Христанови: 21 години тичаме рамо до рамо, ръка за ръка
Тя е бетон, благодарен е Иван. Той винаги довършва започнатото, казва Ива
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Тя е бетон, благодарен е Иван. Той винаги довършва започнатото, казва Ива
Петър и Константина чакат третото си дете до дни
Враца. Многодетно семейство от врачанското село Бъркачево получи първа помощ, за да изкара зимата. Фамилната къща на Мирослав и Румяна Илиева изгоря п...