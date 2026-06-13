Сорбоната ще признава оценки от Военната академия
Обучаваме 550 студенти, както и офицери от САЩ и Китай Комбинираме създаване на знания за цялостната национална сигурност, казва контраадмирал Митко...
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Обучаваме 550 студенти, както и офицери от САЩ и Китай Комбинираме създаване на знания за цялостната национална сигурност, казва контраадмирал Митко...