Кметъла посвети книгата си на Митко Генчев
След представянето на "Кметълски истории" Цонко Цонев представи книгата си и в Добрич, като пред феновете на рока той сподели, че я посвещава на своя...
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След представянето на "Кметълски истории" Цонко Цонев представи книгата си и в Добрич, като пред феновете на рока той сподели, че я посвещава на своя...
Близки и приятели изпратиха в последния му път журналиста Митко Генчев. В съботния следобед най-близките му приятели, колеги и близки се събраха на но...
Обичаше историята и никога не направи компромис със съвестта си Внезапно си отиде един от нас - колегата Митко Генчев. Волният дух, който цял живот с...