"Мис Абитуриeнтка" с носия
Николая Димитрова от Трявна смая социалните мрежи с уникалния фолклорен тоалет, с който е отишла на бала си. Красивата рокля я направи "Мис Абитуриент...
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Николая Димитрова от Трявна смая социалните мрежи с уникалния фолклорен тоалет, с който е отишла на бала си. Красивата рокля я направи "Мис Абитуриент...