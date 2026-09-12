Русев посети Етъра
Мирослав Бърняшев на разходка с майка си
Следете всички новини, анализи и коментари за Мирослав Бърняшев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Мирослав Бърняшев на разходка с майка си
Японецът Накамура измами нашето момче на "Кралското меле"
Родната звезда в Световната кеч федерация Русев (истинското му име е Мирослав Бърняшев - б.р.) даде едно от малкото си интервюта до момента пред брита...
Русев скоро може да замести Бъд Спенсър в киното
България покори Америка и то не къде да е, а в професионалния кеч. Александър Русев продължи с мощните си изяви и спечели първата си титла откакто деб...
Българският кечист в световната федерация Мирослав Бърняшев събра очите на известната актриса и тв водеща Мария Менунос. Красавицата изгледа на живо 2...
Секси мацки подгряват "Лятно тръшване"
Мирослав Бърняшев продължава да мачка в световната федерация по кеч. Пловдивчанинът разпиля маскирания мексиканец Син Кара за под две минути. Това се...
Българинът дебютира с размазваща победа над местен любимец
Лос Анджелис. Българският кечист в световната федерация (WWE) Мирослав Бърняшев изгледа от първите редове победата на "ЛА Клипърс" над "Филаделфия" съ...