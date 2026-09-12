Всичко за Мирослав Бърняшев

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Последни новини Спорт
Първа титла за нашия кечист

Първа титла за нашия кечист

България покори Америка и то не къде да е, а в професионалния кеч. Александър Русев продължи с мощните си изяви и спечели първата си титла откакто деб...

04 ноември | 13:35
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Нашият кечист шашна актриса

Нашият кечист шашна актриса

Българският кечист в световната федерация Мирослав Бърняшев събра очите на известната актриса и тв водеща Мария Менунос. Красавицата изгледа на живо 2...

18 август | 18:25
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Нов бърз успех за Бърняшев

Нов бърз успех за Бърняшев

Мирослав Бърняшев продължава да мачка в световната федерация по кеч. Пловдивчанинът разпиля маскирания мексиканец Син Кара за под две минути. Това се...

09 април | 17:15
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