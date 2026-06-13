Окончателно! Съдът реши съдбата на бившия шеф на митницата в Пловдив
Той беше задържан в края на април при специализирана полицейска операция
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Той беше задържан в края на април при специализирана полицейска операция
Промяната е отразена на сайта на Агенция "Митници"
Решението не е окончателно, следва Софийския апелативен съд
Каква е причината?