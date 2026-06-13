Катар инвестира и в българското земеделие
Българската и катарската страна започват действия по активното развитие на сътрудничеството си в областта на земеделието. Това стана ясно по време на...
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Българската и катарската страна започват действия по активното развитие на сътрудничеството си в областта на земеделието. Това стана ясно по време на...