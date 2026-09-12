Нови забрани в природен парк "Странджа"
Кого засягат?
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Кого засягат?
София. Дин Онбаши е новият зам.-министър на околната среда и водите със заповед на министър-председателя Пламен Орешарски, съобщиха от правителствен...
София. Европейската комисия закри наказателната процедура срещу България, свързана с територията на национален парк Пирин, предадоха от Министерствот...