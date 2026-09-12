Инспектират проекти, финансирани с европейски средства в мините
Задоволство от видяното и изпълнението на проектите, финансирани с европейски средства на територията на "Мини Марица-изток” е изразила делегация на Е...
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Задоволство от видяното и изпълнението на проектите, финансирани с европейски средства на територията на "Мини Марица-изток” е изразила делегация на Е...
На финала е мoнтaжът нa двaтa нoви poтopни мнoгoĸoфoви бaгepa КWК-2000 и КWК-400L, c ĸoитo щe ce oбнoви чacт oт тeжĸoтo миннo oбopyдвaнe в „Mини Mapиц...
С реализираните 3 427 789 тона през януари и с ритмичното подаване на въглища трите източномаришки рудника са изпълнили заявките на топлоцентралите в...
София. Няма да има съкращения и миньорите ще си получат заплатите в мини "Марица-изток". В това се зарече министърът на енергетиката Драгомир Стойнев...