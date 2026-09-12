Живко Тодоров: Очаквам ЕК да нотифицира необходимите 1 млд. лв. за комплекса „Мини Марица - изток“
Те трябва да не бъдат класифицирани като недопустима държавна помощ, каза Живко Тодоров
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Те трябва да не бъдат класифицирани като недопустима държавна помощ, каза Живко Тодоров
Намерили сме оптимален вариант „Мини Марица-Изток" да функционират нормално към момента, заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова пред журна...
Разделното събиране на отпадъци и предаването им за рециклиране и оползотворяване е устойчива инициатива във въгледобивната компания „Мини Марица-изт...
София. "Мини Марица-изток" ще има нов шеф. Това е Георги Златев, който е бивш член на УС на частния ТЕЦ "Брикел". Той ще поеме поста от освободения Ст...
Хората от Раднево не искат и да чуят за приватизация