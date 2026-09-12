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Нов шеф в държавните мини

Нов шеф в държавните мини

София. "Мини Марица-изток" ще има нов шеф. Това е Георги Златев, който е бивш член на УС на частния ТЕЦ "Брикел". Той ще поеме поста от освободения Ст...

20 януари | 21:10
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