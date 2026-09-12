Огромен астериод минава покрай Земята
Риск да се блъсне в планетата ни няма
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Риск да се блъсне в планетата ни няма
Джина е по-голямото дете на Корина и Михаел
"Реал" няма да купува нови играчи през януари, независимо че е застрашен от забрана за трансфери през следващите два прозореца. "Смешно е да се мисли...
До 31 октомври колите ще може да минават на годишен технически преглед (ГТП) с платен наполовина местен данък. Това става ясно от проект за промяна на...
Радан Кънев излиза сам в опозиция. Това заяви самият той в кулоарите на парламента. Въпреки това той остава в Парламентарната група на Реформаторския...