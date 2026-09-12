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Радан Кънев минава в опозиция

Радан Кънев минава в опозиция

Радан Кънев излиза сам в опозиция. Това заяви самият той в кулоарите на парламента. Въпреки това той остава в Парламентарната група на Реформаторския...

09 декември | 15:14
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