Оставиха в ареста задържания кмет на Тетевен
Велико Търново. Великотърновският Апелативен съд потвърди определението на Окръжен съд - Ловеч, с което оставя в ареста кмета на Тетевен Милен Милев....
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Велико Търново. Великотърновският Апелативен съд потвърди определението на Окръжен съд - Ловеч, с което оставя в ареста кмета на Тетевен Милен Милев....
В ареста остава кметът на Тетевен Милен Милев. Той бе арестуван с тримата си заместници в началото на седмицата при акция на ДАНС за престъпления по с...
Тетевен. Кметът на Тетевен и тримата му заместници са били арестувани при акция на ДАНС в града в понеделник, съобщи БНР. Родното ФБР е извършило акц...