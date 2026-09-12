"Милан" мечтае за Шампионска лига
"Милан" затвърди впечатлението, че навлиза във все по-добра форма и спечели домакинския си мач от 27-ия кръг на Серия "А" срещу "Торино" с 1:0. "Росон...
Следете всички новини, анализи и коментари за "милан". Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
"Милан" затвърди впечатлението, че навлиза във все по-добра форма и спечели домакинския си мач от 27-ия кръг на Серия "А" срещу "Торино" с 1:0. "Росон...
Внукът на обичаната ни естрадна певица Маргарита Хранова има шанс да играе за "Милан". 10-годишният Кристиян Бойчев е избран измежду 80 деца след подб...
Рим. Вицепрезидентът на "Милан" Адриано Галиани се оттегля от поста си след 27 години в клуба. Според твърденията в италианските медии решението му е...