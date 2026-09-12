Микроязовир изхвърли труп на мъж
По тялото не са открити следи от насилие
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По тялото не са открити следи от насилие
Трупът на 81-годишна е бил намерен в микроязовир в землището на село Козица около 10,30 часа, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Възрастната жена излязл...
Тялото на 62-годишна жена е било намерено вчера в микроязовир в землището на крумовградското село Вранско, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Местен жите...