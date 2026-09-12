Ще осигури ли COVID ваксината защита доживот?
Ваксината ще ни защитава изцяло, казва микробиоложка
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Ваксината ще ни защитава изцяло, казва микробиоложка
Имаме доста надеждни лекарства, които са налични в света
Не яжте продукти от пшеница, задължително включете в менюто си кисело мляко и мед, съветва проф. Янаки Караджов Професор Янаки Караджов е микробиолог...