Икона за най-добрия играч на "Черно море"
Жест от агитката зарадва левия бек на "Черно море" Михаил Венков на старта на подготовката в сряда. Той бе определен за най-добър футболист в тима пре...
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Жест от агитката зарадва левия бек на "Черно море" Михаил Венков на старта на подготовката в сряда. Той бе определен за най-добър футболист в тима пре...
ЦСКА не изневери на традицията да иска в абсолютно всеки трансферен период Мишо Венков. Договорът на левия бек с "Черно море" изтича през лятото. На "...
Варна. Левият бек Михаил Венков подписа официално с „Черно море". Той ще облече фланелката с №4 в легендарния варненски клуб. Ръководството на „морето...