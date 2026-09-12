Всичко за Михаил Венков

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ЦСКА пак навива Венков

ЦСКА пак навива Венков

ЦСКА не изневери на традицията да иска в абсолютно всеки трансферен период Мишо Венков. Договорът на левия бек с "Черно море" изтича през лятото. На "...

26 декември | 17:50
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