Официално! Боби Михайлов вече не е шеф на БФС
Решението не е окончателно, тъй като има входирани четири жалби срещу вписването на Касабов
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Решението не е окончателно, тъй като има входирани четири жалби срещу вписването на Касабов
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