Кунева: България излезе от международната изолация
Вицепремиерът Меглена Кунева отбеляза, че страната ни е изляза от международната изолация. Тя заяви това по време на пресконференцията, на която вицеп...
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Вицепремиерът Меглена Кунева отбеляза, че страната ни е изляза от международната изолация. Тя заяви това по време на пресконференцията, на която вицеп...