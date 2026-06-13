Жена скочи пред влака Мездра-София
Жена скочи на релсите между гарите Лъкатник и Своге и се самоуби. Машинистът е забелязал човек на релсите и е спрял рязко, но било твърде късно, съобщ...
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Жена скочи на релсите между гарите Лъкатник и Своге и се самоуби. Машинистът е забелязал човек на релсите и е спрял рязко, но било твърде късно, съобщ...