Какви пари отказа Хабиб за бой с Мейуедър
Става въпрвос за 100 млн.долара
Следете всички новини, анализи и коментари за Мейуедър. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Става въпрвос за 100 млн.долара
Боксьорът ще се бие през феврури 2021 г в Токио
Роднините на убития са приели предложението на боксьора
Мейуедър излезе с уникалното предложение
Американецът обяви публично защо е тренирал в залата
Йейна Мейуедър е прибрана за въоръжен опит за убийство
Флойд Мейуедър чака феновете да го потърсят
Флойд Мейуедър излезе начело във "Форбс"
Световната боксова организация отне титлата на американския боксьор Флойд Мейуедър, която той спечели по-рано тази година в мач срещу филипинеца Мани...