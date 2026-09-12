София изтръпна! Шок и ужас на най-важния булевард
По чудо няма жертви
Следете всички новини, анализи и коментари за Мазилка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
По чудо няма жертви
Вторият етаж на сградата е собственост на Столичната община
Парчетата от мазилка тежат по няколко килограма.
Инцидентът е на площад Гарибалди
Не е ясно дали отчупеното парче е от покрива или от стената на сградата
Сградата на природоматематическата гимназия „Гео Милев", в която парче мазилка се откърти от тавана на класна стая и падна върху главите на две ученич...
Днес в НДК в София започва 43-то издание на изложението СТРОЙКО 2000. Над 250 български и чужди фирми ще се включат в изложението, което ще продължи д...
Варна. Дърво рухна направо по крайбрежната алея до Рибарския плаж във Варна. По чудо няма жертви, като се има предвид, че в пика на сезона тази част е...
Огромно, поне 100 килограма парче мазилка, се изсипа от тавана на църква в Карлово, научи "Стандарт". По чудо тогава в храм "Свети Николай" не е имало...
Сливен. Част от мазилката на Първо училище в Сливен е паднала в нощта срещу сряда. Истински късмет е, че няма пострадали деца. Това съобщи педагогичес...