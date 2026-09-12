Лоши новини за култов актьор от "Приятели"
57-годишният комик е започнал да преосмисля живота си
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57-годишният комик е започнал да преосмисля живота си
Звездите от ситкома се пазарят за нови роли
Мат Лебланк, познат като Джоуи от сериала "Приятели", ще бъде новият водещ на култовото предаване за автомобили "Топ гиър", съобщиха на сайта на шоуто...