БАБХ с мерки за контрол на марокански скакалец
Периодът за прилагане на мерките е до 30 юни 2026 г.
Следете всички новини, анализи и коментари за Марокански Скакалец. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Периодът за прилагане на мерките е до 30 юни 2026 г.
Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) предприема мерки за контрол на мароканските скакалци в област Благоевград, след издадена зап...
Хасково. Министър Греков обяви „червен код" за каламитетно нападение в две общини на Хасковоска област и още 7 в Кърджалийска. Земеделското министер...
Кърджали. На територията на област Кърджали стартира авиационно третиране на площите, засегнати от популацията на мароканския скакалец. Пръскането зап...