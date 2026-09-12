Заловиха 3 предполагаеми джихадисти в Испания
Трима души са заловени в Испания по подозрения, че имат връзка с "Ислямска държава" (ИД). Това съобщи Франс прес, позовавайки се на данни на полицията...
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Трима души са заловени в Испания по подозрения, че имат връзка с "Ислямска държава" (ИД). Това съобщи Франс прес, позовавайки се на данни на полицията...
Задържаните в Гърция четирима мароканци по подозрения в подготвяне на атаки на джихадисти в Белгия, нямат никакво отношение към случая, заяви белгийск...
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Рабат. Арестуваха марокански тийнейджъри заради тяхна снимка, на която се целуват, публикувана в интернет. Двамата са на 14 и 15 години. Техен приятел...