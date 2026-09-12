Всичко за Марк Шварцер

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Последни новини Спорт
Шварцер преподписа с Челси

Шварцер преподписа с Челси

Лондон. Марк Шварцер продължи договора си с Челси за още една година. 41-годишният вратар дойде на "Стамфорд Бридж" миналото лято като свободен агент...

01 юли | 12:41
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Марк Шварцер напусна Фулъм

Марк Шварцер напусна Фулъм

Лондон. Марк Шварцер отказа да подпише нов договор с Фулъм и повече няма да пази на вратата на лондончани. 40-годишният ветеран се присъедини към "кот...

01 юли | 20:17
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