Шварцер преподписа с Челси
Лондон. Марк Шварцер продължи договора си с Челси за още една година. 41-годишният вратар дойде на "Стамфорд Бридж" миналото лято като свободен агент...
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Лондон. Марк Шварцер продължи договора си с Челси за още една година. 41-годишният вратар дойде на "Стамфорд Бридж" миналото лято като свободен агент...
Лондон. 40-годишният вратар Марк Шварцер подписа едногодишен договор с Челси. Австралиецът стана свободен агент през лятото, след като изтече договоръ...
Лондон. Марк Шварцер отказа да подпише нов договор с Фулъм и повече няма да пази на вратата на лондончани. 40-годишният ветеран се присъедини към "кот...