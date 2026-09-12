Топ обвиняем по скандала в митниците остава в ареста
На 20 юни мъжът беше пуснат под домашен арест, но няколко дни по-късно следващата инстанция отмени това решение
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На 20 юни мъжът беше пуснат под домашен арест, но няколко дни по-късно следващата инстанция отмени това решение
Той обжалва постоянния си арест
Отрича връзки с баща и син Димитрови
Обвиняемият може да обжалва в 3-дневен срок
Тенчо Тенев потвърди, че Стефан и Марин Димитрови са посещавали МВР
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За пътя към успеха в условия на пандемия разказва Марин Димитров, Търговски директор на най-големия вносител на спортни уреди
София. "Няма друга алтернатива на сегашното управление освен Реформаторския блок. Нямам никакво намерение да излезем от този блок. Бих напуснал Синьо...