Кой може да е в групата на Лудогорец в Лига Европа
Манчестър Юнайтед сред потенциалните съперници на българския шампион
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Манчестър Юнайтед сред потенциалните съперници на българския шампион
Винаги участваме в луди мачове, категоричен е новия селекционер на шампионите
Шампионите удържаха 2:2 като гост на Марибор, резултати от останалите срещи
Треньорът на шампионите оптимист за крайния изход от реванша
Словенците удържаха 0:0 с 10 души
Двубоят в Разград стартира в 20,30 часа
Пропуските се продават от днес в Разград
Словенците отпаднаха с 2:6 от Розенборг
Словенците паднаха вкъщи от Розенборг
Нулево равенство за "Левски" в Марибор. Срещата бе първа от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Адениджи и Георги Костадинов пропуснаха в кра...
Треньорът на "Левски" Люпко Петрович не бе доволен от играта на "сините" след нулевото реми срещу "Радник" (Сурдулица). Спецът бе категоричен, че ако...
Аниете вече е в отбора, Зубир идва до часове Идвам за титлата, обяви испанецът Антонио Аниете официално се върна в "Левски" и се присъедини към лаге...
"Левски" ще се изправи срещу словенския "Марибор" във втория предварителен кръг на Лига Европа. Това отреди тегленият днес жребий в Нион. В първия ма...
Германката Виктория Ребенсбург спечели втория пореден гигантски слалом за СК в алпийските ски. Тя триумфира в старта в Марибор с общо време 2:29,82 ми...
Лисабон. Спортинг (Лисабон) победи с 3:1 Марибор в двубой от петия кръг на група „G" на Шампионската лига, който се изигра късно снощи. Точни за порт...