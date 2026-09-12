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"Левски" срещу словенци в ЛЕ

"Левски" срещу словенци в ЛЕ

"Левски" ще се изправи срещу словенския "Марибор" във втория предварителен кръг на Лига Европа. Това отреди тегленият днес жребий в Нион. В първия ма...

20 юни | 15:00
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