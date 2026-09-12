Ето кой е починалият наш маратонец
Само преди две седмици е пробягал разстоянието
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Само преди две седмици е пробягал разстоянието
Преплувах най-трудния и най-дълъг проток от веригата Oceans Seven, похвали се Стойчев
Плувецът Цанко Цанков приема предизвикателството първи в историята да преплува Бургаския залив, който е над 44 км, с 11 км повече от Ламанша
От червено юпи Георги Кадиев стана черна овца за левицата Самотният бегач на дълги разстояния Георги Кадиев завърта поредната си обиколка. В последно...
Маратонецът от Еритрея Гхирмай Гебреселаси стана първият световен шампион на 15-ото първенство по лека атлетика в Пекин. 19-годишният състезател измин...