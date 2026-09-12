Иглесиас младши танцува с фенки
Посланици купонясваха с Хулио в София, той се качи на парапет, за да им пее на ухо Хулио Иглесиас младши разби всички рекорди на едновременно снимане...
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Посланици купонясваха с Хулио в София, той се качи на парапет, за да им пее на ухо Хулио Иглесиас младши разби всички рекорди на едновременно снимане...
Тримата готвим грандиозно шоу, сподели специално за "Стандарт" световноизвестният музикант и актьорХулио Иглесиас-младши е първородният син на световн...
Хулио Иглесиас-младши и Маноло ще зарадват своите фенове с горещо латино парти на 28 май 2016 г. в зала "Универсиада" по покана на "Жокер медиа". Джун...