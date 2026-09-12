Опасност за цената на сиренето и кашкавала. Ето защо може да поскъпнат
Въпросът е как ще се осъществява контролът върху самите млечни изделия
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Въпросът е как ще се осъществява контролът върху самите млечни изделия
Ще има и внезапни проверки Установени са пропуски в някои предприятие от началото на проверките в мандрите, но те няма да променят пазарните нива на...
Всички мандри в страната ще бъдат проверени още от днес, заяви в Стара Загора министърът на земеделието и храните Десислава Танев. Вчера млекопроизво...
Затягат контрола върху родни производители на храни Данъчни застанаха на входа и изхода на мандри и месокомбинати за да засилят контрола върху произв...
Руското ембарго за внос на редица храни от ЕС удря българските мандри. Родни производители алармират, че заради забраната на Москва голяма част от евр...