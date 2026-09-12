"Сити" продължава след нулево равенство
"Манчестър Сити" и "Динамо" (Киев) завършиха наравно 0:0 осминафиналната среща реванш от Шампионска лига. Капитанът на домакините Венсан Компани се ко...
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"Манчестър Сити" и "Динамо" (Киев) завършиха наравно 0:0 осминафиналната среща реванш от Шампионска лига. Капитанът на домакините Венсан Компани се ко...
"Тотнъм" наказа "Манчестър Сити" с 2:1. Двубоят на Етихад бе от 26-ия кръг на английската Висша лига. Хари Кейн вкара гол от дузпа в 54-ата минута,...
"Манчестър Сити" зае първото място в група D на Шампионската лига след голов трилър късно снощи. Тимът победи "Борусия Мьонхенгладбах" с 4:2 и спечели...