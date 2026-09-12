Болница получи апарат-дарение от малтийски рицари
Оборудването е осигурено за специализирана болница от посолството на Малтийския орден
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Оборудването е осигурено за специализирана болница от посолството на Малтийския орден
На посещение у нас е Великият магистър на Суверенния Малтийски орден фра Джакомо Дала Торе дел Темпио ди Сангуинето
Електрически болнични легла и обзавеждане от Швейцария получи МБАЛ-Русе. Дарението се предоставя от Фондацията "Помощ и Подкрепа" към Малтийския орден...
Министър Петър Стоянович и Левон Хампарцумян са горди с отличието, което им връчи Н. Пр. Камило Дзуколи