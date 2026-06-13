Петев: Шансовете за класиране ни се увеличиха
"Ако нямахме шанс за класиране, нямаше да стана треньор на националния отбор. Сега шансовете ни са по-големи". Това заяви националният селекционер Ива...
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"Ако нямахме шанс за класиране, нямаше да стана треньор на националния отбор. Сега шансовете ни са по-големи". Това заяви националният селекционер Ива...
Селекционерът на националния отбор на България по футбол Ивайло Петев заяви, че пред тима има само една цел в предстоящата евроквалификация срещу Малт...