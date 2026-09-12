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Малки хора с големи сърца

Малки хора с големи сърца

Всеки ден е борба - дори с бутона на банкомата или копчето на асансьора Светът отбелязва днес Международния ден на хората с увреждания. Инициативата...

03 декември | 6:50
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