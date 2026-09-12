Почина най-известният малък човек у нас
Той е двукратен световен шампион по бадминтон
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Той е двукратен световен шампион по бадминтон
Свободата, независимостта и достойнството са нашият избор, а не примиренчеството, ни завеща Ботев, заяви Илияна Йотова в Калофер
Всеки ден е борба - дори с бутона на банкомата или копчето на асансьора Светът отбелязва днес Международния ден на хората с увреждания. Инициативата...