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Министерство на финансите обяви есенната си макроикономическа прогноза
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Министерство на финансите обяви есенната си макроикономическа прогноза
Централната банка очаква ограничаване на кредитния растеж
Двамата обсъдиха гарантирането на макроикономическата и финансова стабилност на България в условията на криза
Базел. Финансовите пазари се държат безотговорно и на хоризонта може би се задава нов кредитен балон, предупреди в последния си годишен доклад Банката...