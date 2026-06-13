Д-р Майкъл Луц: За 3 г. изследвахме 500 бременни за Даун

Преди дни д-р Майкъл Луц, главният изпълнителен директор на "Лайфкодекс", бе в България, за да сподели немския опит при внедряването на неинвазивните...