Д-р Майкъл Луц: За 3 г. изследвахме 500 бременни за Даун
Преди дни д-р Майкъл Луц, главният изпълнителен директор на "Лайфкодекс", бе в България, за да сподели немския опит при внедряването на неинвазивните...
Следете всички новини, анализи и коментари за Майкъл Луц. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Преди дни д-р Майкъл Луц, главният изпълнителен директор на "Лайфкодекс", бе в България, за да сподели немския опит при внедряването на неинвазивните...