Автомобилната инспекция в Хасково с нов началник
След скандалния клип, който учили миналата седмица служител на АИИИ Хасково, че изнудва за рушвет турски тираджия по АМ „Марица", звеното в южната обл...
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След скандалния клип, който учили миналата седмица служител на АИИИ Хасково, че изнудва за рушвет турски тираджия по АМ „Марица", звеното в южната обл...
Без тоалетни по пътя до морето. Този проблем стои отново на дневен ред след поредната кражба на съоръженията по магистрала "Тракия". Две химически то...
Новите технологии, използвани при строителството, повишават комфорта и сигурността на пътуване по новите участъци на автомагистрала „Тракия" от Стара...
Нови хан. Движението на моторни превозни средства по автомагистрала "Тракия" при 12-и и 13-и км, моста при нови Хан, в посока Пловдив се извършва само...
Русе. Ремонтите на трите моста - при Витиня на магистрала "Хемус" и два на магистрала "Тракия", ще започнат до месец. Това обяви в Русе регионалният м...
София. "По-оптимистично настроени сме за завършването на магистрала "Тракия", отколкото преди известно време, когато министърът на регионалното развит...