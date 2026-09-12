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От 10 декември тя трябва да започне да функционира във всички органи на съдебната власт
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От 10 декември тя трябва да започне да функционира във всички органи на съдебната власт
Няма основание за оставка на главния прокурор, категоричен е Магдалинчев
София. Съдия Боян Магдалинчев е предложен за заместник-председател на Върховния административен съд на мястото на пенсиониралата се Венета Марковска....