Емоция! Маги Малеева в битка за Ролан Гарос
Тя ще участва в турнира за ветерани
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Тя ще участва в турнира за ветерани
55% от българите са притеснени от замърсяването на планетата, сочи проучване на National Geographic
Лондон. Магдалена Малеева и Люси Ал допуснаха загуба във втората си среща от група "В" на турнира на легендите на Уимбълдън, след като в четвъртък бъл...
Лондон. Най-малката от сестрите Малееви - Магдалена и партньорката й Люси Ол (Вбр) победиха с 6:2, 7:6 (6) незабравимите Мартина Навратилова (САЩ) и П...