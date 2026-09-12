Музиканти свирят за Маги
"Отряд 13" често се включват в благотворителни каузи
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"Отряд 13" често се включват в благотворителни каузи
Български музиканти се събират на една сцена отново в името на благородна кауза - да помогнат на болно момиче. Под надслов "Нека има светлина за Маги"...
Калин Сърменов ще бъде водещ на концерта Графа, Д2, Васко Кръпката, Отряд 13 и Deep Zone Project ще участват в благотворителен концерт "Нека бъде св...