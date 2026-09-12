Всичко за Магдалена Димитрова Димитрова

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"Отряд 13" забиват за Маги

"Отряд 13" забиват за Маги

Български музиканти се събират на една сцена отново в името на благородна кауза - да помогнат на болно момиче. Под надслов "Нека има светлина за Маги"...

30 април | 14:32
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Графа и Д2 пеят за Маги

Графа и Д2 пеят за Маги

Калин Сърменов ще бъде водещ на концерта Графа, Д2, Васко Кръпката, Отряд 13 и Deep Zone Project ще участват в благотворителен концерт "Нека бъде св...

16 септември | 13:26
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