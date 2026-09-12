Местан поиска бърза пенсия за миньорите
Нужна е нова политика за планинските райони, обяви лидерът на ДПС
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Нужна е нова политика за планинските райони, обяви лидерът на ДПС
Благоевград. „Нашият слоган „За свободна и сигурна България" звучи най-силно в Родопите", заяви заяви пред хилядите симпатизантите в гърменското село...
Цветановгейт не е за липса на контрол, а за тотален контрол, смята лидерът на ДПС