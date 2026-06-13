Шеф на музей дава 1000 лева награда за бастуна на Люцкан
Вандали посегнаха на бронзовата фигура на героя на Йовков Награда от 1000 лева дава директорът на Регионалния музей в Добрич на онзи, който успее да...
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Вандали посегнаха на бронзовата фигура на героя на Йовков Награда от 1000 лева дава директорът на Регионалния музей в Добрич на онзи, който успее да...