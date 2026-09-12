И шефът на ГДБОП сменен?
Така твърдели негови подчинени днес
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Така твърдели негови подчинени днес
Още не е ясно кой ще заеме поста на също подалия оставка заместник главен секретар Георги Арабаджиев
Шофьорът на БГНЕС Любомир Янев, който пострада в тежката катастрофа край Абланица, е транспортиран тази сутрин от болницата в Ловеч във ВМА в София, с...