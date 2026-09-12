Експерт: От черната кутия засега няма и следа
Роден експерт коментира трагичния инцидент с падналия МиГ29 в морето край Шабла
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Роден експерт коментира трагичния инцидент с падналия МиГ29 в морето край Шабла
Търсим баланса между традицията и новаторското мислене Изключение е наши възпитаници да не си намерят работа Тъй като технологиите в света се развив...
Апаши потрошиха главата на 35-годишния Любомир Димитров от Дупница, син на известно ромско семейство, което се занимава с бизнес, съобщи в. "Вяра". Уд...